Впервые за 19 лет в Тольятти построят новую школу

В Тольятти появится новая школа и детский сад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году в городе Тольятти состоится знаковое событие – впервые за 19 лет там построят новую школу. Об этом сообщили в администрации Автограда.

- Это знаковое для города событие, поскольку последний раз школу в Тольятти строили 19 лет назад. Кроме того, в 14а квартале появится новый детский сад, - рассказали в мэрии Тольятти.

Как сообщила и.о. заместителя главы администрации Тольятти по социальным вопросам Лариса Лебедева на аппаратном совещании в администрации города, в рамках реализации национального проекта «Образование», строительство новой школы на 1600 мест в 20-ом квартале начнется уже в феврале этого года.

Подрядчиком стала компания «Строй Нефть», которая выиграла контракт на 1,54 миллиарда рублей. Финансирование проекта будет поступать из федерального бюджета в 2021-2022 годы. Строительство здания должно завершиться к концу октября 2022 года.

- В последний раз в Тольятти новые школы строились достаточно давно. В 1998 году в Центральном районе была построена школа № 91, а в 2002 году в Автозаводском районе появилась 93 школа, - рассказали тольяттинские власти.

Также в рамках нацпроекта, планируется оснастить современным оборудованием школу №90 и школу №33 в Тольятти. Поставка нового оборудование ожидается уже в конце января этого года.

Помимо новой школы, в рамках проекта «Демография», в Тольятти появится новый детский сад на 150 мест. Расположиться дошкольное учреждение в Автозаводском районе, в квартале 14А. Подрядчика определят в начале февраля, сумма контракта – более 161 миллиона рублей. Проект объекта, выполненный компанией АО ФСК «Лада-Дом», уже готов, также как и участок, площадью 6,5 тысяч квадратных метров, на улице 40 лет Победы в Тольятти.