В Самарской области произошло резкое увеличение летальных случаев среди "коронавирусных" пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области коронавирус подтвердили у 285 жителей региона. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 37 157 человек.

Из общего числа зараженных, 34 256 жителей Самарской области успешно завершили свое лечение, в том числе 269 человек за минувшие сутки смогли побороть опасный вирусный диагноз.

Несколько дней подряд в регионе регистрировали по 1-2 летальному случаю в день, среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. 20 января, в оперштабе зафиксировали сразу 9 смертей от коронавируса. Таким образом, общее количество летальных исходов среди самарских пациентов с коронавирусом достигло отметки в 754.