В Самаре работодателям рассказали, что делать с сотрудниками на морозе

На морозе даже просто 10 минут постоять очень сложно, а уж работать весь день почти невыносимо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области работодателям напомнили, как должна быть организована работа в холодное время года. Эти рекомендации касаются организации рабочего места сотрудников на открытом воздухе при отрицательных температурах. Обеспечить безопасные условия труда должен работодатель.

Так, у сотрудников, которые работают на морозе, не должно быть противопоказаний, их необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты. В рабочее время включаются и перерывы: их продолжительность и количество зависят и от температуры, и от скорости ветра. В помещении для перерыва должны быть устройства обогрева кистей и стоп.

Также именно работодатели должны позаботиться о том, чтоб вокруг офиса не было гололеда,а с крыш не свисали сосульки - это часто становится причиной несчастных случаев на производстве. Дорожки нужно посыпать песком, наледь с крыш - сбивать.