89-летний пассажир троллейбуса в Самаре получил травмы во время поездки

Пенсионер, во время падения в троллейбусе, получил ушиб грудной клетки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сообщению ГИБДД Самары, днем, 19 января, в одном из троллейбусов города, пожилой пассажир получил травму во время поездки. Как стало известно, 89-летний пенсионер упал в салоне троллейбуса №4, которым управлял 44-летний водитель.

- Пострадавший получил ушиб грудной клетки и был доставлен в одну из городских больниц, - рассказали полицейские.

К сожалению, такие случаи в общественном транспорте не единичны. Пассажирам напоминают о соблюдении мер безопасности во время поездки. Во время движения пассажиры должны держаться на поручни или спинки сидений, а также всегда уступать места пожилым, инвалидам и пассажирам с детьми.