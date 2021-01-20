В Самарской области горничную замучила совесть после того, как она обокрала своего работодателя

Полиция проводит проверку после того, как женщина написала явку с повинной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 тысяч рублей украла у своего работодателя Анна Б. 11 декабря прошлого года. По данным собственных источников «КП-Самара» в следствии, преступление было совершено в Камышлинском районе.

- Убиралась в доме, как обычно. За телевизором нашла кошелек, в нем – деньги. 10 тысяч рублей. На носу новый год был, подарки покупать надо, вот я и взяла две купюры по 5000 рублей, - рассказывала Анна позже следователям.

То ли хозяин дома хватился денег и заподозрил в пропаже горничную, то ли женщину замучила совесть, пока доподлинно не известно. Горничная уверяет полицейских в том, что она осознала свою ошибку, раскаялась и решила сознаться в содеянном.

Утром 19 января она пришла в отдел полиции и написала там явку с повинной. Уголовное дело пока не возбуждено, силовики проверяют все обстоятельства произошедшего.