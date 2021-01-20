В Самарской области экс-депутата вывели из-под подозрения по делу о пропаже 719 тысяч рублей

В ноябре расследование уголовного дела передали в Следственный комитет, где его вскоре приостановили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Сергей Д., которого недавно уличили в трудоустройстве всей своей большой семьи себе же под крыло, может избежать ответственности.

Напомним, мужчина работал в Красноярском дорожно-эксплуатационном управлении ГКУ Самарской области «АСАДО», к себе на работу он устроил мать, жену и невестку. Но, по данным оперов из УФСБ России, никто из них служебные обязанности не исполнял, хотя зарплата им начислялась исправно. Ущерб оценили в 719,8 тысяч рублей, материалы проверки передали в полицию Красноярского района.

- 31 октября 2019 года было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество», - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областном МВД. – А 12 ноября 2020 года его передали в районное подразделение Следственного комитета.

Как пояснили «Комсомолке» в региональной прокуратуре, сделано это было из-за того, что Сергей Д., в тот момент, когда работал в подразделении «АСАДО», являлся еще и депутатом, а значит у него особый статус, поэтому уголовное дело, возбужденное в отношении него, расследовать должны в Следственном комитете.

Интрига заключается в том, что Сергей Д. в настоящее время не является ни депутатом, ни подозреваемым по этому уголовному делу:

- Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, в ноябре расследование приостановлено, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в СУ СК РФ по Самарской области. – Делать выводы о подозреваемых, потерпевших и сумме причиненного ущерба на данный момент преждевременно.

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