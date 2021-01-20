На АвтоВАЗе автоматизировали "свадьбу"

Процесс стыковки шасси с кузовом автомобиля на тольяттинском автозаводе стал автоматизирован

На АвтоВАЗе в наступившем году ввели в эксплуатацию новый цех подсборки шасси с силовым агрегатом и полуавтоматическую линию по установке двигателя и шасси на производстве автомобилей на платформе B0, на которой базируются такие автомобили как "Рено Сандеро", "Лада Ларгус" и XRAY. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Цех представляет собой напольный конвейер со специальной модульной оснасткой, на которой происходит компоновка силового агрегата, подрамника и узлов шасси. Готовый модуль шасси, на котором уже установлен двигатель, по автоматическим транспортным линиям поступает на участок стыковки с кузовом автомобиля.

Стыковка шасси с кузовом имеет неофициальное название "свадьба". Этот процесс автоматизирован - операторы задают направление и осуществляют фиксацию двигателя, шасси и кузова нажатием кнопки.

Ранее на тольяттинском предприятии сообщали, что до 2025 года выпустят четыре новые модели, в том числе, абсолютно новое поколение модели Niva.