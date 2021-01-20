Третий год Тольятти будет принимать Кубка мира по сноукайтингу IKA

Традиционный марафон "Жигулевское море" пройдет в Тольятти в конце февраля. Это уже 16-й марафон, третий год Тольятти будет принимать Кубка мира по сноукайтингу IKA.

Соревнования пройдут на ледовой акватории Куйбышевского водохранилища. К участию допускаются как профессиональные спортсмены, так и новички. Также подготовлена дистанция для детей.

Марафон пройдет по так называемой "лепестковой системе" - с промежуточными финишами по генеральному курсу 45 км.

Соревнования пройдут с 23 февраля по 1 марта. Гоночные дни - с 24 по 28 февраля.