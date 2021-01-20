В Самаре экс-директор ЦПО осуждена за мошенничество

Светлане Ефимовой назначили 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима

В Самаре вынесен приговор бывшему директору центра профессионального образования (ЦПО) Светлане Ефимовой, которую признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как установил суд, в декабре 2019 года она завысила стоимость работ организации регионального чемпионата "Молодые профессионалы" в рамках регпрограммы по развитию образования и повышению эффективности реализации молодежной политики. Женщина намеревалась получить из бюджета 200 тыс. рублей с использованием фиктивных документов. Также выяснилось, что в течение 8 лет руководитель организации получила зарплату за двух фиктивно устроенных сотрудниц, тем самым похитив 5 млн рублей.

Суд назначил ей 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима и удовлетворил иск о взыскании с осужденной причиненного ущерба.