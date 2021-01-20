Ипотека на частные деревянные дома позволит сделать их доступнее

Спрос на индивидуальные деревянные дома растет

В правительстве страны поддержали инициативу "Единой России" о распространении ипотеки на деревянные частные дома.

Сейчас рынок деревянного строительства ограничен, продажей таких домов занимается 65 компаний в стране. При этом растет спрос на деревянную застройку. В партии считают, что ипотека позволит его удовлетворить.

Сейчас доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство не превышает 1-2% от общего объема, поскольку ставка по ним вполне сопоставима с обычным потребительским кредитом. При этом, согласно соцопросам, более 60 граждан хотели бы жить в своем доме.

В партии считают, что инициатива позволит развить строительство индивидуального жилья и вовлечь в оборот неиспользуемые земельные участки. "Ипотека на деревянные дома позволит лесной отрасли адаптироваться к новым условиям — запрету на экспорт необработанной древесины — и обеспечить не жителей других стран, а россиян, хорошим, современным и экологичным жильем", — сказал Александр Якубовский.