Новая линия маслозавода запускается в Пестравке

Новая линия по производству ультрапастеризованного молока запускается на Пестравском маслозаводе

Новая линия по производству ультрапастеризованного молока запускается на Пестравском маслозаводе. Сделать это удалось за счет заемных средств по программе льготного кредитования, по которой ставка не превышает 5%. Поддержку в расширении производства оказало региональное правительство.

Предприятие в рамках рабочей поездки в Пестравский район посетил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Генеральный директор маслозавода Николай Астафуров рассказал главе региона, что завод ежедневно перерабатывает свыше 140 тонн сырого молока, причем сырье закупается преимущественно у самарских производителей.

Пестравский маслозавод производит молоко, кефир, ряженку, сметану и йогурты. На новой линии будет производиться ультрапастеризованное молоко в упаковке тетра-пак, благодаря которой срок хранения продукта увеличился до 180 суток. Молоко при этом сохранится свежесть и полезные свойства.

На новой линии сейчас ведутся пусконаладочные работы, выпущена первая тестовая партия. Производительность линии составляет 7 тыс. литров в час. Более старые линии обладают производительностью 6 тыс. или 3 тыс. литров в час. Максимальная производительность линии ультрапастеризованного молока составляет 100 тонн в смену.

После допнастройки выпускать на линии кроме молока можно будет и другую продукцию. В полную мощь линия заработает до конца февраля.