Компания-разработчик электромобиля Zetta погасила долги по зарплате после обращения прокуратуры

Компания-разработчик электромобилей не платила зарплату сотрудникам

Компания-разработчик электромобиля Zetta выплатила своим сотрудникам долги по зарплате в 4 млн рублей после вмешательства прокуратуры Самарской области. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, зарплату не платили с сентября по ноябрь 2020 года 59-ти работникам. Работодателю внесли представление об устранении нарушений закона. По материалам прокурорской проверки в отношении руководителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Ход расследования контролируется районной прокуратурой.

Электромобили Zetta планируют серийно выпускать в Тольятти. Машина разработана на многофункциональной модульной платформе, которая позволяет производить компактные модели для разных сфер применения, от спортивных до грузовых.