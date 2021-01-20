В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за мороза

В Самарской области ожидается сильное похолодание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильных морозов, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В ночь на 21 января местами по области возможно похолодание до -31 градуса. По данным Приволжского УГМС, такие морозы ожидаются в самых низких местах региона. Днем в четверг синоптики ожидают до -18 градусов.

Морозы спадут к выходным, когда холодная погода сменится осадками. Уже в субботу днем возможно потеплении до +1 с мокрым умеренным снегом.

В холодную погоду советуют теплее одеваться (два свитера под куртку), не выходить на улицу натощак, не пить алкогольных напитков и не курить на морозе.