С -23 до +1: самарцам обещают резкий скачок температуры в начале выходных

На выходных будет теплее и более снежно

Синоптики обещают жителям Самары резкий скачок температуры уже в субботу 22 января 2021 года. Еще ночью с пятницы на субботу будет -13 -18, а местами и вовсе до -23. А уже днем значительно потеплеет: температура достигнет -4 +1 градуса.

На такие резкие перепады температуры многие жители реагируют крайне негативно, ведь они связаны с перепадами давления и плохим самочувствием.

Еще меньше удовольствия доставит мокрый снег, который также прогнозируют на субботу, будет облачно с прояснениями.

- Такие изменения связаны с перестройкой в средней тропосфере ведущих потоков на юго-западные, ожидается ослабление морозов и более интенсивные осадки, - говорят синоптики.

Немного холоднее может быть местами на северо-востоке области - там температура поднимется лишь до -5 -10 градусов.

Медики просят жителей быть внимательнее к своему здоровью, если у людей есть проблемы с давлением, нужно следить за его значениями и пить назначенные лекарства.