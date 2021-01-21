Видеоблогер снял с высоты застройку на левом береге Волги

Застройка на левом берегу Самары

Видеоблогер Евгений Щекин разместил на своем канале видео с берегом Волги от Студеного оврага до 9-й просеки.

На записи видно, что берег застроен различными постройками. Видны крупные особняки, при этом отсутствует какая-либо архитектурная целостность. Пользователи в комментариях оказались недовольны, как застраивается береговая территория и предположили, что многие постройки незаконны и портят вид с реки, а также оказались возмущены, почему их не сносят.

Некоторые даже увидели территории, на которых раньше располагались владения их родственников.