Самарцев приглашают на уроки финансовой грамотности

Школьников научат финансовой грамотности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьников и воспитанников детских домов Самарской области приглашают на уроки финансовой грамотности. Они начнутся 21 января и до 23 апреля 2021 года будут проходить на площадке dni-fg.ru. Подключиться к уроку можно индивидуально, или в составе группы учеников. В расписании - семь модулей по 19 темам.

- Юные слушатели узнают о сбережениях, кредитах и страховании, финансовых инструментах для бизнеса, налогах и пенсионных накоплениях, а также о том, как безопасно пользоваться банковской картой и противостоять мошенникам, - рассказали в отделении Банка России о планах.

Также в новом плане предусмотрены и занятия от сотрудников Московской Биржи. Уроки будут по 45 минут, их можно включить и в сетку школьного раписания, и оформить как программу дополнительного образования. За два года уроки финансовой грамотности Банка России прошли более 5,5 млн человек.