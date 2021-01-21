Губернатор потребовал быстрее строить водоводы в Пестравском районе

Глава региона поручил как можно скорее построить водовод в Пестравском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал как можно быстрее завершить строительство группового водовода в Пестравском районе. Сейчас качественную питьевую воду получают лишь 26% жителей района. Благодаря водоводу порядка 10 тыс. жителей будут получать хорошую воду.

Изначально планировалось, что объект запустят в эксплуатацию еще в прошлом году, однако, сроки сдвинулись из-за некачественных работ. В проектную документацию несколько раз вносились изменения, проводились дополнительные экспертизы и торги.

«Это важнейший вопрос! Без воды развиваться невозможно, поэтому этот объект мы включили в нацпроект «Экология» и добились поддержки. Я хотел, чтобы вы провели проверку, оценку, чтобы в будущем не допускать подобных ситуаций. Это и финансовые потери, и невыполнение взятых обязательств. Безусловно, этот объект нужно доделать как можно скорее», - обратился губернатор к главе района Сергею Ермолову.

Дмитрий Азаров потребовал как можно раньше завершить работы, не оставлять решение этого вопроса до конца года. «Раньше сделаете хоть на день, хоть на неделю - люди вам спасибо скажут. Давайте приложим максимум усилий, чтобы с задачами справиться гораздо раньше, а не к концу года», - сказал губернатор.

Строительство группового водовода также планируется в поселках Падовка и Красная поляна. Там до сих пор не готова проектная документация. Губернатор поручил устранить недоработки и начать строительство уже в следующем году.