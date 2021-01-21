На пожаре в Чапаевске эвакуировали 24 человека

Пожарные тушили горящие вещи в многоквартирном доме в Чапаевске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На пожаре в многоквартирном доме в Чапаевске в Самарской области эвакуировали 24 человека, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в МЧС в среду, 20 января, в 15:40. Спасатели выехали на место по повышенному рангу вызова. Как выяснилось, горели домашние вещи на площади в 20 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 16:26, на месте работали 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

В результате случившегося никто не пострадал, жильцов дома во время ликвидации пожара эвакуировали.

Ранее в Самаре в жилом доме произошел пожар из-за короткого замыкания холодильника.