В Самарской области за все время коронавирусом заболели 37 444 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом за прошедшие сутки заразились 287 человек. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 37 444 человека. Из них вылечились 34 528, в том числе, 272 - за прошедшие сутки. Зафиксировано восемь новых летальных случаев среди заразившихся, всего в регионе умерли 762 человека.

В целом по стране за сутки 21 887 новых заразившихся, всего с начала пандемии заболели порядка 3,6 млн человек.

В Самаре прививать от коронавируса готовы в 13-ти поликлиниках города. Первый компонент вакцины получили порядка 6 тыс. самарцев, вторую инъекцию - более 3-х тыс. человек.