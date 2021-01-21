В Самаре дочка сбежала от отца, с которым вместе ехала на поезде из Краснодара

Дочь сбежала от отца, пока поезд был в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре нашли 14-летнюю девочку, сбежавшую от отца, с которым она вместе ехала на поезде. Об этом говорится в сообщении управления на транспорте МВД России по ПФО.

О пропаже дочери сообщил ее 41-летний отец. Они ехали на поезде из Краснодара. Во время стоянки в Самаре девочка вышла погулять на платформу, но назад не вернулась. Когда поезд снова отправился в путь, отец заметил, что его дочери в вагоне нет, и обратился в полицию.

Сбежавшую дочку нашли около торгового центра у вокзала в Самаре. В ТЦ ее не пустили, поскольку она была одна, а в Самаре действует запрет на посещение торговых центров подростками без сопровождения взрослых.

Транспортные полицейские провели беседу со сбежавшей девочкой и до приезда отца поместили ее в центр помощи детям. Как выяснилось, она часто сбегала из дома, поскольку считает, что ее постоянно контролируют.