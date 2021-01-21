В Тольятти столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавший

В Тольятти столкнулись 4 автомобиля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, в среду, 20 января, на улице Дзержинского 20-летний водитель на ВАЗ-2114 столкнулся с легковушкой «Киа Рио», которая ехала в попутном направлении. От удара отечественная машина выехала на встречную полосу, где врезалась в кроссовер Lexus, в который сзади также въехала Toyota Camry.

В результате аварии пострадал один человек – водитель ВАЗ-2114. После осмотра врачей, его отправили на больничный.

Ранее сообщалось, что в Самаре дорогой внедорожник сбил пенсионерку.