«Крылья Советов» разгромили софийскую «Славию» 6:1 в контрольном матче

Этой игрой «Крылья» завершили первый сбор. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» завершили первый сбор в турецком Белеке крупной победой над софийской «Славией», которую возглавляет экс-наставник самарцев Александр Тарханов. Матч закончился со счетом 6:1. Голами у волжан отметились Иван Сергеев (дубль), Антон Зиньковский, Владимир Полуяхтов, Егор Голенков, а также находящийся на просмотре Арни Вильхамссон. Для исландца этот мяч стал вторым в контрольных играх за «КС».

Теперь «Крылья» отправятся в Россию, а через какое-то время вернутся в Белек, чтобы провести второй сбор, во время которого волжане также проведут несколько контрольных матчей. Соперников по ним пока не объявили.