Больше всего заразившихся за сутки нашли в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки выявили 104 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Всего в области за сутки 287 заразившихся, помимо Самары больше всего в Тольятти (73) и Сызрани (20).

Из общего количества заразившихся 245 выявлены среди пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией, еще 42 заболевших нашли при профосмотрах.

За сутки умерли восемь заразившихся, в том числе, шестеро женщин в возрасте от 65-ти до 84-х лет, а также двое мужчин 47-ми и 62-х лет. Всего с начала пандемии в регионе 762 летальных случая.

Общее число заболевших достигло 37 444 человек, из вылечились 34 528 заразившихся, в том числе, 272 - за прошедшие сутки.