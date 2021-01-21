COVID-19 не хочет за решётку: в исправительных колониях Самары за все время не было ни одного случая заболевания коронавирусом

Ограничения введены и на свиданиях с заключенными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В управлении федеральной службы исполнения наказаний Самарской области рассказали, что за все время пандемии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УФСИН России по Самарской области не зарегистрировано ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Сотрудники исправительных колоний Самарской области регулярно проводят дезинфекцию на всех объектах в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. Также в подразделениях имеется необходимый запас медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств.

- Предоставление краткосрочных свиданий осуществляется в помещениях комнат краткосрочных свиданий, где имеется стекло, при наличии у всех участников свидания и сотрудников учреждения средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания и перчаток). В случае выявления нарушений, свидание незамедлительно прекращается, - отметили в пресс-службе УФСИН.

Что касается длительных свиданий, то они осуществляются только при наличии у гостей оригинала отрицательного результата лабораторного исследования на выявление SARS-CoV-2, полученного не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты предоставления длительного свидания. А вот прием посылок и передач проводится в штатном режиме.

- Санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждениях УФСИН России по Самарской области стабильная и находится под постоянным контролем, - отметили в УФСИН по Самарской области.