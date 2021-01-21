Из здания правительства в Самарской области эвакуировали 520 человек

Пожарная сигнализация сработала в здании правительства, эвакуировали 520 человек. Фото - соцсети

В Самарской области из здания правительства в четверг, 21 января, эвакуировали 520 человек, сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации поступило в МЧС в 14:09. Пожарные выехали по повышенному рангу вызова. На месте было установлено, что на пятом этаже сработала автоматическая пожарная сигнализация. Срабатывание оказалось ложным, возгорания не зафиксировано.

Погибших и пострадавших в результате происшествия не было.

Ранее сообщалось, что в Чапаевске из-за возгорания в многоквартирном доме эвакуировали 24 человека.