Росгвардия изъяла 2 тыс. единиц оружия в Самарской области в 2020-м году

В Самарской области изъяли порядка 2 тыс. единиц оружия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники Росгвардии в 2020-м году изъяли около 2 тыс. единиц оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Управления Росгвардии.

Совместно с сотрудниками органов внутренних дел за год проверили порядка 72 тыс. владельцев гражданского огнестрельного оружия. За несоблюдение законодательства составили около 4 тыс. административных протоколов.

Кроме того, аннулировали более 200 разрешений на хранение и ношение оружия, а также 24 удостоверения частного охранника.

Также осуществлялся контроль за гражданами и организациями, у которых находится порядка 145 тыс. единиц оружия.