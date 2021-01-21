В Самаре горит строение на территории церкви около «Колизея»

Дым от крупного пожара виден на улице Ташкентской

В Самаре произошел пожар на территории церкви, которая находится недалеко от бывшего торгового центра «Колизей». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 15:05. На место выехали пожарные по повышенному рангу вызова. Как выяснилось, горит деревянное одноэтажное здание на территории церкви. Площадь пожара составляет 100 кв. метров.

Деревянное строение горело на территории церкви

На настоящий момент погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Пожарные продолжают работу на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что из здания правительства эвакуировали 520 человек из-за ложно срабатывания пожарной сигнализации.