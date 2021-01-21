Жители Самары могут получить вознаграждение за сдачу незаконного оружия и боеприпасов

Сдать незаконное вооружение можно в ближайший отдел полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары предложили добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, патроны или взрывчатки и получить за это денежное вознаграждение. Сдать вооружение может любой гражданин в возрасте старше 18 лет независимо от места регистрации и проживания.

- Алгоритм предельно прост: необходимо обратиться в близлежащий орган внутренних дел с заявлением, указать паспортные данные, ИНН и счет в банке для перечисления денежного вознаграждения, - объяснили в мэрии Самары.

Правительство Самарской области установило следующие размеры денежного вознаграждения за сдачу служебного, боевого или гражданского оружия:

- 12 000 рублей – Автоматы, пулеметы;

- 6 000 рублей – Пистолеты, револьверы;

- 6 000 рублей – Огнестрельное охотничье, спортивное оружие с нарезным стволом;

- 3 000 рублей – Охотничье пневматическое, огнестрельное, спортивное гладкоствольное оружие;

- 4 000 рублей – Огнестрельное оружие ограниченного поражения.

Также самарцам предлагают сдать самодельное оружие и обрезы:

- 6 000 рублей – Самодельное нарезное оружие, в том числе короткоствольное, обрез нарезного оружия;

- 3000 рублей – Самодельное гладкоствольное оружие, обрез гладкоствольного оружия.

Боеприпасы:

- 20 рублей за штуку – Патроны для нарезного оружия;

- 10 рублей за штуку – Патроны для гладкоствольного оружия, огнестрельного бесствольного оружия самообороны, оружия ограниченного поражения, газового оружия.

Взрывчатые вещества и взрывные устройства:

- 4 000 рублей за 100 гр. – Пластит;

- 3 000 рублей за 100 гр – Тротил, аммонит, граммонит, гексоген;

- 60 рублей за 100 гр. – Порох охотничий.

- 6 000 рублей – Взрывные устройства промышленного изготовления;

- 4 000 рублей – Самодельные взрывные устройства.

По всем вопросам сдачи незаконно хранящегося оружия, а также сообщить о местах их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения, необходимо звонить в ГУ МВД по Самарской области, а также ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области.