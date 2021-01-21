Крупный пожар на территории церкви в Самаре локализован (видео)

Ликвидация пожара на территории церкви в Самаре продолжается

В Самаре на площади 100 метров локализован пожар на территории церкви неподалеку от бывшего торгового центра «Колизей». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Здание горит на территории, где располагаются еще несколько деревянных строений. Дым от пожара виден на нескольких улицах неподалеку, заметен он и с Ташкентской.

На место происшествия пожарные выехали по повышенному рангу выезда. Работы по ликвидации возгорания продолжаются. По имеющимся данным, на пожаре никто не пострадал, эвакуация не понадобилась.