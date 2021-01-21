В Хворостянке обновили музей и открыли новый парк по губернаторскому проекту «СОдействие»

Музей открыли по инициативе местных жителей

В Хворостянском районе реализовали несколько проектов по губернаторскому проекту «СОдействие». Удалось обновить музей, монумент воинской славы и благоустроить территорию около храма.

Хворостянский музей начали создавать в 2005 году. В 2017-м году жители обратились к главе региона с просьбой передать под музей бывшее здание спортивной школы. Инициативу поддержали, средства на переоборудование здания были выделены по проекту «СОдействие».

В музее открыли и капитально отремонтировали два зала - этнографический и «Игро-Мир» с интерактивной площадкой. Коллекции пополнились экспонатами школьных музеев сел Владимировка, Абашево, Михайло-Лебяжье. В 2019-м году, в преддверии 75-летия Великой Победы, при поддержке благотворителей состоялось открытие Зала боевой славы.

По губернаторскому проекту «СОдействие» благоустроена территория около храма в честь Покрова Божией Матери в селе Хворостянка. За благоустройство высказались прихожане. Активные хворостянцы совместно с настоятелем храма разработали проект и подали заявку на конкурс. На выделенные средства создается современное общественное пространство с фонтаном и архитектурным комплексом в честь Покрова Божией Матери.

Также за счет средств проекта «СОдействие» в Хворостянке привели в порядок монумент воинской славы и мемориальный комплекс в честь Солдат-освободителей. Глава региона возложил к нему цветы, почтив память уроженцев Хворостянки, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны.

Жители района поблагодарили губернатора за проект. «Огромное спасибо за проект «СОдействие», который вы создали и которым помогаете нашим жителям оставаться настоящими гражданами и патриотами малой родины», – обратилась к Дмитрию Азарову жительница села Хворостянка Галина Шалашова.