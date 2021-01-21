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На стадионе «Самара Арена» проводят обзорные экскурсии

Экскурсоводы обещают самарцам увлекательное путешествие по самым интересным уголкам арены
Наталья АРТЯКОВА
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Если вы не любите футбол, но посмотреть на стадион изнутри очень любопытно, то у вас появилась такая возможность

Если вы не любите футбол, но посмотреть на стадион изнутри очень любопытно, то у вас появилась такая возможность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Государственное автономное учреждение «Самара Арена» анонсировало проведение обзорных экскурсий по территории стадиона. По словам представителей арены, жителей Самары ждет увлекательное путешествие по самым интересным местам на стадионе.

- В программе экскурсии посещение микст-зоны, где игроки встречаются перед матчем, спортивной раздевалки команды, конференц-зал, где проводят пресс-конференции, а также выход на кромку поля и смотровую площадку, откуда открывается шикарнейший вид в чашу стадиона, - рассказали организаторы.

На экскурсию могут прийти как взрослые, так и дети. Максимальное количество группы – 14 человек. Узнать все подробности, а также стоимость экскурсии по стадиону «Самара Арена» можно по телефону 8 (846) 930-40-05.