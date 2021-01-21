Юные инженеры Самарской области разрабатывают «умные» системы для сельского хозяйства региона

Развить свои способности сюда приходят мальчишки и девчонки со всего Хворостянского района

В прошлом году в Хворостянке Самарской области, на базе Дома детского творчества, открылся минитехнопарк «Квантум». Он был создан в рамках реализации нацпроекта «Образование». Губернатор Самарской области ознакомился с разработками юных гениев.

- В нашем «Квантуме» одновременно могут заниматься 45 детей со всего района. Оборудование здесь самое современное, занятия ведутся по нескольким направлениям. Это VR/AR-квантум (объемная визуализация, виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальность), IT-квантум (программирование и защита информации), робоквантум (мехатроника, прикладное программирование), Hi-tech цех (мастерская с высокотехнологичным оборудованием), - рассказала директор учреждения Любовь Романова.

С Хворостянским минитехнопарком тесно сотрудничают самарские фермеры и руководство «Технопарка». Маленькие гении «Квантума» разрабатывают для них экспериментальные проекты, которые в будущем могут быть использованы на производстве. Губернатору Дмитрию Азарову продемонстрировали систему сортировки яблок и автоматизированного контроля состояния зерна на складах.

- Вы решаете серьезные производственные проблемы, что очень здорово, – обратился к ребятам Дмитрий Азаров.

Также губернатор посетил ФОК «Виктория» в селе Хворостянка и оценил условия, созданные для жителей. В спортивно-оздоровительном центре дети и взрослые занимаются боксом, аэробикой и тяжелой атлетикой. Кроме того в комплексе есть бассейн и универсальный игровой зал. К ФОКу прилегает большой стадион, оборудованный искусственным газоном, крытой трибуной на 260 мест и летней раздевалкой, где проводятся районные соревнования.