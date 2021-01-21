Палочная система виновата? В Самаре начали рассматривать дело о фальсификации наркопреступлений

Следователи насчитали более 30 преступлений, совершенных полицейскими Фото: ГУ МВД России по Самарской области

19 января в Советском районном суде начали оглашать обвинительное заключение по громкому делу о фальсификации преступлений, связанных со сбытом наркотиков. На скамье подсудимых - 6 экс-полицейских и 15 наркоманов, с которыми они, по версии следствия, «сотрудничали».

Предполагается, что с 2015 по 2017 гг стражи порядка инициировали уголовные дела о продаже наркотиков, вот только роль покупателей играли «свои люди», которые давали любые нужные показания. А «продавцам», которые на самом деле могли и не являться таковыми, предлагали: либо плати, либо подставь другого, либо смирись, и сядешь за решетку. Кого-то в итоге действительно сажали, другие откупались – следствие посчитало доказанным факт получения полицейскими 750 тысяч рублей.

Не все подсудимые согласились на следствии давать показания. Те, кто «заговорил», утверждали, будто на преступление их толкнула палочная система: мол, нужно было документировать хотя бы одну продажу наркотиков в неделю – где ж столько наркоманов-то найти?

В суд дело направили еще в сентябре прошлого года, однако до нового года рассматривать его так и не начали из-за неявки подсудимых. По данным пресс-службы Советского районного суда Самары, оглашать обвинительное заключение по этому делу начали 18 января.

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