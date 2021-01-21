В Самаре владельца ресторана оштрафовали на 200 тысяч за нарушение санитарных требований

Проверяющие ежедневно проводят рейды в общественных местах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В условиях эпидемиологической обстановки в Самарской области проводится ежедневный мониторинг потребительского рынка в Самаре. Рейды проводят специалисты внутригородских районов, совместно с полицией и профильными ведомствами.

- В Самарском районе 562 объекта потребительского рынка. За период с начала действия ограничительных мероприятий в регионе, проверяющие бригады района посетили предпринимателей более 4000 раз, - рассказали в администрации Самары.

В ходе профилактических рейдов в Самарском районе к настоящему времени выявлено 152 нарушения требований Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса. По двум повторным нарушениях материалы переданы в суд для принятия решения.

- Одному из нерадивых предпринимателей, работающих на территории Самарского района, по судебному решению вынесен штраф в размере 200 000 рублей, - рассказал глава Самарского внутригородского района Самары Роман Радюков.

Администрация Самары напоминает, что в случае нарушения рекомендаций Роспотребнадзора сотрудники районов собирают материалы и направляют в соответствующие органы. В этом случае недобросовестным организациям грозят штрафы, также может быть принято решение о приостановке работы предприятия.

Помимо того, в Самаре продолжаются рейды в общественном транспорте. Пассажиров без маски высаживают, а особо несговорчивым грозит штраф от 30 000 рублей.