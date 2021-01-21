В Самаре возбудили уголовное дело в отношении управляющей компании ООО «ЖКС»

Следственный процесс продолжается по 9 эпизодам в отношении 8 компаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в отношении должностных лиц управляющей компании ООО «ЖКС» возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере».

Как рассказали представители энергокомпании «Т Плюс», управляющая компания накопила долг за полученное тепло в размере 215 миллионов рублей.

- По версии следствия, эти финансовые средства, предназначенные к оплате ПАО «Т Плюс» за поставленные энергоресурсы, могли быть похищены менеджментом обслуживающей организации. Если их вина будет доказана, им грозит крупный штраф или лишение свободы, - рассказали в энергокомпании.

Это не первый случай возбуждения уголовного дела в отношении управляющих компаний города. Так, например, в 2020 году, было возбуждено 8 уголовных дел по факту неоплаты коммунальных услуг. Среди компаний-должников - ООО «Содружество», УК «Комфорт+», ТСЖ «40 лет Победы, 61», ООО «Жилуниверсал», ООО «Жилстандарт», ООО «Тольяттитопсервис», и сразу два дела в отношении ООО «УК №3».

По данным на 20 января 2021 года, управляющие компании Самары имеют задолженность перед ресурсоснабжающей организацией более 4,2 миллиардов рублей. Руководству УК и ТСЖ, имеющих неоплаченные многомиллионные счета за потребленное тепло, грозят крупные штрафы или лишение свободы.