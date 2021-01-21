Было-стало: архитектор Дмитрий Орлов показал обновленное панно с хоккеистами на стене нового Дворца спорта в Самаре

Архитектор отдал дань старому зданию ледового дворца и воссоздал панно с хоккеистами Фото: Дмитрий Орлов

Новое здание Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре начали строить в 2018 году. Обновленный ледовый дворец возвели на месте прежнего, морально устаревшего здания, который был построен в 1966 году.

Фасады бывшего Дворца спорта украшали панно из керамической плитки, на которых были изображены гимнасты, легкоатлеты, фигуристы, конькобежцы и хоккеисты. К сожалению, во время сноса здания панно не удалось сохранить.

Архитектор Дмитрий Орлов, который проектировал новое здание Дворца спорта в Самаре, ранее сообщал, что на фасадах обновленного ледового дворца будут воспроизведены утраченные панно, в память о старом дворце. По словам Орлова, новые панно со спортсменами будут стилизованы и вписаны в новый масштаб.

По плану, Ледовый дворец на Молодогвардейской должны ввести в эксплуатацию уже к осени этого года. Основные работы на объекте уже закончены, строители приступили к отделочным работам на фасаде здания. Архитектор Дмитрий Орлов поделился фотографиями со стройки. Он показал, что на фасаде уже появилось воссозданное панно с хоккеистами.

- Вот такие хоккеисты. Было – стало, - написал архитектор.