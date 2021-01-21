В полиции Самары предупредили об опасности призывов к несанкционированным митингам

ГУ МВД предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное управление МВД по Самарской области официально предупредили жителей Самары об ответственности за призывы и участие в несанкционированных акциях.

- В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские рассказали, что за попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

- Призываем граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов, - сообщили в областном главке.