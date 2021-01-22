В Самарской области мужчина подал в суд на экс-супругу за то, что она не пускала его домой

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часто, после развода, бывшие супруги не могут найти компромисс и сохранить дружеские отношения. Ситуация, которая произошла в Сызрани яркий тому пример. «Яблоком раздора» между экс-супругами стал дом и земельный участок, который принадлежал обоим супругам. Мужчине по закону принадлежало ¼ дома и ¼ земельного участка, однако его супруга не хотела делить территорию со своим бывшим, поэтому она всячески препятствовала его появлению в своих родных стенах.

- После расставания с супругом женщина стала закрывать входную дверь не только на замок, но и запорные элементы. За решением вопроса гражданин обратился в суд, который встал на сторону истца, - рассказали в УФССП по Самарской области.

Суд обязал женщину не чинить препятствий законному собственнику дома и земельного участка, в том числе не запирать при нахождении в нем запорные элементы, препятствующие отпиранию входной двери жилого дома ключом снаружи.

Но женщина была непреклонна и не стала исполнять решение суда. Тогда судебные приставы вынесли постановление во взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации по статье 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Только после этого, в присутствии судебных приставов, жительница Сызрани исполнила решение суда и передала бывшему супругу ключи от входной двери их общего дома.