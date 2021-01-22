Алиментщика-форточника поймал начальник районного отделения судебных приставов Самарской области на остановке

Судебный пристав узнал в прохожих должника по алиментам, который скрывался от правосудия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В УФССП по Самарской области рассказали почти детективную историю, которая произошла в канун Нового года, 31 декабря 2020 года, в селе Елховка Самарской области.

34-летний местный житель решил отпраздновать наступление Нового года в родном поселке. Он приехал в Елховку на автобусе, но когда молодой человек вышел на остановке, он увидел своего старого знакомого — начальника отделения судебных приставов Елховского района старшего лейтенанта внутренней службы Владимира Евгеньевича Кузьмина. От неожиданности молодой человек бросился бежать.

Старший лейтенант тоже узнал давнего знакомого, и заметив странное поведение, пресек его попытку скрыться.

- В задержанном начальник отделения судебных приставов узнал должника по алиментам, который ранее после известия о том, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело, скрылся в неизвестном направлении, - рассказали в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Владимир Кузьмин доставил задержанного в отделение судебных приставов, а позже выяснилось, что 34-летний местный житель скрывается не только от уплаты алиментов, но и от сотрудников ОВД, которые уже завели за задержанного уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Алиментщика-форточника передали сотрудникам полиции. Новый год мужчина встретил не так, как он планировал, а в отделении полиции.