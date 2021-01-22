В феврале 2 тысячи жителей Самары могут остаться без света

Должникам свет отключат уже в феврале 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2021 года истек срок действия моратория на отключение коммунальных услуг за долги. Компания «Самараэнергосбыт» направили 2 тысячи извещений жителям Самары, которые накопили наиболее значительные суммы по долгам за электроэнергию. Всего к концу 2020 года задолженность самарцев за свет составила более 400 миллионов рублей.

- Мы разослали уведомления наиболее крупным неплательщикам-жителям Самары о необходимости срочной оплаты задолженности для предотвращения приостановки энергоснабжения в феврале. По законодательству, если долг не будет погашен в течение 20 дней с момента получения уведомления, то гарантирующий поставщик вынужден начать процедуру приостановки поставки электроэнергии до момента возобновления ее оплаты, - рассказали представители «СамГЭС».

Если неплательщик не может погасить долг в виду сложных жизненных обстоятельств, то заключается соглашение о реструктуризации задолженности или оформляется онлайн-рассрочка в личном кабинете на сайте поставщика услуг.

- Обычно после получения такого уведомления основная часть должников оплачивает свои счета. Мы призываем всех неплательщиков в кратчайшие сроки погасить свою задолженность за потребленное электричество. «Самарагорэнергосбыт» не заинтересован во введении ограничений, но и не имеет возможности поставлять электроэнергию потребителям без оплаты, - объяснили представители энергокомпании.