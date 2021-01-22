Мост у Климовки в Самарской области готов почти на 10%

Проект включен в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года Фото: предоставлено пресс-службой

Правительство Самарской области взяло на контроль строительство мостового перехода через Волгу в районе села Климовка Самарской области. Раз в две недели для управления проектом проводятся заседания оперативного штаба, а в взаимодействие организовано в ежедневном режиме.

- Работа ведется очень активно, много задач решено в прошлом году. Мы активно финансируем проект. Направлено более 14 миллиардов рублей из средств федерального гранта на оплату выполненных работ и аванса, - подчеркнул председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

Как рассказали чиновники, на сегодняшний день уровень готовности мостового перехода оценивается в 9,6%. В правительстве наметили очередную планку и уже в апреле этого года примерно пятая часть всего объекта будет завершена, так как работы ведутся в достаточно серьезном темпе.

- Объект важнейший, стратегический, всё внимание Правительства региона и ключевых министерств направлено на то, чтобы обеспечить его ввод в нормативные сроки, -подчеркнул Виктор Кудряшов.