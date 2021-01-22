Полицейские задержали мужчину, который отнимал сумки у пенсионерок в Сызрани

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале этого в дежурную часть Сызрани поступило несколько сообщений о грабежах, которые были совершены в отношении пожилых женщин. Как выяснилось, неизвестный мужчина отбирал на улицах Сызрани у прохожих сумки.

- Полицейские опросили очевидцев и составили ориентировку на подозреваемого, а через некоторое время преступник был задержан, - сообщили в пресс-службе МВД по Самарской области.

Подозреваемым оказался ранее судимый безработный 28-летний местный житель. Задержанный не стал отрицать свою вину и рассказал, что похищенные деньги из сумок потерпевших он тратил на алкоголь и развлечения. Общая сумма ущерба составила 28 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Преступнику может грозить лишение свободы сроком до 7 лет.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим преступлениям.

- Всех, кто пострадал от действий злоумышленника, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефонам 8 (8464) 33-38-66, 35-50-14, 35-50-39 или 020, 112, - сообщили в МВД «Сызранское».