Рассказываем, сколько человек заболело и сколько умерло от коронавируса на 22 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области коронавирус подтвердился у 286 человек. Всего за пандемию в регионе коронавирусом заболели 37 730 местных жителей.

На 22 января уже 34 804 пациента, у которых был подтвержден опасный диагноз, успешно завершили свое лечение, в том числе 276 за последние сутки.

Что касается печальной статистики, то за минувшие сутки в регионе зафиксировано 8 случаев летальных исходов среди инфицированных. Таким образом, общее количество смертей с начала пандемии достигло отметки 770.