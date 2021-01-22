Оторвало колесо: в Самаре водитель внедорожника пострадал из-за неисправности своего автомобиля

Водитель внедорожника получил травмы и был госпитализирован Фото: ГУ МВД По Самарской области Фото: ГУ МВД по Самарской области

ДТП на улице Демократическая произошло вечером 21 января. По данным ГУ МВД по Самарской области, водитель 1960 года рождения на автомобиле «Тойота» допустил лобовое столкновение со встречным автомобилем «Мерседес», которым управлял водитель 1963 года рождения.

- Водитель «Тойоты» не обеспечил исправное техническое состояние транспортного средства и допустил отсоединение колеса с последующей потерей рулевого управления. После чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Мерседес», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В результате аварии травмы получил водитель внедорожника «Тойота», его на скорой госпитализировали в больницу. На месте ДТП работали сотрудники полиции, которые обеспечивали беспрепятственный проезд других участников дорожного движения.