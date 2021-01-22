Виновницу массового отравления детей в Самаре освободили от наказания

Более десятка учеников школы №81 отравились в ноябре 2018 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самарский областной суд изменил приговор заместителю руководителя МП "Кафе Хлебосол" Валентине Сиротиной, которую в сентябре признали виновной в массовом отравлении детей в школе №81.

Напомним, ЧП произошло в ноябре 2018 года, пострадали более десятка детей и один взрослый, симптомы отравления у всех были похожие. В школьной столовой провели проверку и выявили множество нарушений. Следствие ответственной во всех неприятностях посчитало Сиротину - мол, она должна была регулярно проверять всех сотрудников МП и их работу на месте.

Обвинение ей предъявили по ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". На суде вину она не признала, но суд вынес обвинительный приговор: женщину обязали выплатить штраф 15 тысяч рублей в доход государства.

И прокуратура, и осужденная подали апелляционные жалобы в Самарский областной суд, Защита Сиротиной просила приговор отменить, а прокуратура - ужесточить.

- Заболевание учащихся школы явилось следствием отсутствия надлежащего контроля со стороны осужденной, - решил Самарский областной суд. - Однако по закону лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести (а именно к таким относится ч.1 ст.236 УК РФ) истекли 2 года. Преступление совершено в ноябре 2018 года, срок давности привлечения к ответственности истек, а потому приговор следует изменить, а Сиротину освободить от наказания за истечением сроков давности уголовного преследования.

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