Подробности о коронавирусе в Самарской области на 22 января 2021 года

За сутки от коронавируса скончались 7 женщин и 1 мужчина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперативного штаба Самарской области на 22 января в регионе подтверждено еще 286 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди местных жителей.

За минувшие сутки в Самаре и Тольятти нашли по 101 человеку, у которых подтвердился коронавирус. 14 человек заболели в Чапаевске, 12 — в Кинель-Черкасском районе Самарской области.

243 новых заболевших были обнаружены при обследовании с диагнозом ОРВи и внебольничная пневмония, а у 43 пациентов не было никаких проявлений заболевания.

В Самарской области с начала пандемии скончались 770 человек, у которых подтвердился опасный диагноз. За сутки в регионе умерли еще 8 человек. Среди них, три женщины в возрасте от 68 до 89 лет, которые при жизни страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Мужчина 58 лет и 64-летняя женщина, у которых были заболевания эндокринной системы и органов дыхания. 54-летняя женщина с онкологией и женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.