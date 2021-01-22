Новый ФАП в Кинельском районе обслуживает более 200 человек

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Покровка Кинельского района по национальному проекту "Здравоохранение".

Старое здание эксплуатировалось с 1952 года, было очень маленьким и не имело подключения к водопроводу. Современное здание оснащено всем необходимым оборудованием, там работает фельдшер, хорошо известная жителям села - по итогам 2020 года коллектив ФАП села Покровка признан лучшим в Кинельском районе. Медицинский пункт обслуживает более 200 человек.

"Я давно знаю эту проблему жителей, и люди не раз просили помочь построить такой важный объект. Сегодня мы, наконец, можем сказать, что и этот наказ выполнен. Новый ФАП построен, здесь есть комплекс современного медицинского оборудования, замечательная фельдшер, которую очень хвалят жители", - сказал руководитель фракции "Единая Россия" в самарской губернской думе Александр Живайкин.