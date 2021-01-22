Губернатор Самарской области похвалил Хворостянский район за высокие показатели развития

В Хворостянском районе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по реализации стратегии социально-экономического развития муниципалитета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хворостянский район на протяжении многих лет развивается стабильно, а в последние 3 года муниципалитет показывает высокие показатели при реализации национальных проектов.

- Хворостянский район показывает достаточно серьезную динамику опережающего экономического развития и по итогам прошлого года находится в лидерах среди других районов области, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил главу муниципалитета и почетного гражданина Самарской области Виктора Махова за системную работу по развитию района, отлаженное взаимодействие с жителями.

В прошлом году, благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» благоустроены 9 парков Победы, территория возле родника «Девятая пятница», модернизировано уличное освещение, водоснабжение, произведена санитарная очистка оврага «Баклуша» в селе Хворостянка. Кроме того, получены средства на разработку проектно-сметной документации реконструкции системы водоснабжения в Студенцах, Прогрессе и Липовке.

-По объекту в Студенцах уже готова проектно-сметная документация. В ближайшие дни в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны будет направлена заявка на участие в программе «Чистая питьевая вода» нацпроекта «Экология», - рассказал Дмитрий Азаров.

Изначально строительство было запланировано на 2022 год, но губернатор поручил МинЖКХ рассмотреть возможность финансирования уже в этом году. Что касается реконструкции системы водоснабжения в поселках Прогресс и Липовка, документация подготовлена. В случае, если из федерального бюджета будут выделены дополнительные средства, работы начнутся в этом году.

Также губернатор отметил и ремонт автомобильных дорог в Хворостянском районе. В районе капитально отремонтирован участок дороги «Осинки-Приволжье-Хворостянка» протяженностью 34 км. За последние три года выполнена реконструкция автомобильной дороги до поселка Иерусалимский, завершено строительство трассы «Соловьево – Масленниково».

Кроме того, в рамках нацпроекта «Культура» в прошлом году капитально отремонтировали здание сельского ДК ст. Чагра, а за счет средств муниципалитета отремонтированы еще 3 ДВ в поселке Березовая Роща и селах Липовка и Абашево.

Глава Хворостянского района Виктор Махов поблагодарил губернатора и добавил, что благодаря нацпроекту «Образование» в Масленниковской и Новокуровской школах оборудована «Точка роста», а в Хворостянской – открыт новый кабинет «Технология».

- Везде установлено новое современное оборудование для проведения уроков и занятий по техническому творчеству детей. За последние два года во все образовательные учреждения муниципалитета пришел скоростной интернет. В текущем году ряд школ получат новые компьютеры, - рассказал Виктор Махов.

Что касается здравоохранения, то в Хворостянском районе отмечено увеличение фельдшерских пунктов, а также Хворостянская центральная районная больница вошла в программу по модернизации первичного звена.

- В ближайшую трехлетку запланирована закупка 90 единиц оборудования, из них порядка 20 – поставят уже до конца текущего года, – то, что в первую очередь нужно лечебному учреждению, - сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

По итогам встречи, губернатор Дмитрий Азаров отметил высокие показатели развития муниципалитета, а также отметил качество работы главы района. Дмитрий Азаров пообещал все намеченное реализовать.