В клубе Третьяковки в Самаре можно приобрести необычные подарки для своих близких

Тарелка-часы «Гончарова». Цена: 2550 ₽

В конце прошлого года в Самаре открылось эксклюзивное арт-пространство, которое объединило в себе магазин, кафетерий и библиотеку. Посетители дружественного интеллектуального пространства могут купить сувенир, полистать альбом по истории искусств в читальном зале или выпить чашечку кофе в компании друзей.

В магазине Клуба Третьяковки можно приобрести книги, сувениры с коллекцией Третьяковской галереи, а также подарочные издания, альбомы, календари и каталоги выставок.

В магазине Клуба представлен ассортимент для тех, кто ценит «Культурные подарки».

Брошь «Клюн. Пробегающий пейзаж» Цена: 800 ₽

Носки «Петров-Водкин. Купание красного коня». Цена: 400 ₽

Эти и многие другие сувениры можно приобрести в магазине Клуба Третьяковки по адресу: Самара, ул. Фрунзе, 100.