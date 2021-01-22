В Самаре горит склад фармацевтической компании, 30 человек эвакуировали

В Самаре тушат пожар на складе в Кировском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре произошел пожар на складе фармацевтической компании в Кировском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13:49 в пятницу, 22 января. Прибыв на место, пожарные установили, что горят деревянные поддоны и коробки с лекарственными препаратами на улице Товарной. Пожарные выехали по повышенному рангу вызова.

Пожар на складе в Самаре локализован

В 14:36 пожар локализовали на площади в 20 кв. метров. На месте работают 103 человека личного состава и 30 единиц техники.

Погибших и пострадавших в результате происшествия не было, эвакуированы 30 человек. Ликвидация пожара продолжается.